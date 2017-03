Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das ein Umsatzwachstum von rund zehn Prozent. Auch beim Auftragseingang konnte das Familienunternehmen eine neue Bestmarke vermelden. Die Mitarbeiterzahl stieg 2016 um 4,7 Prozent auf insgesamt 532 Mitarbeiter in Deutschland. Damit hat Escha seinen kontinuierlichen Wachstumskurs der letzten Jahre erfolgreich fortgesetzt.



»Für 2017 erwarten wir ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich«, sagt Marco Heck, Geschäftsführer von Escha, mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Dabei ist es Heck wichtig darauf hinzuweisen, dass die Aufträge nicht nur aus einer bestimmten Region kommen: »Unser Wachstum basiert auf einer erhöhten Nachfrage in allen wichtigen Märkten. Escha konnte von steigenden Umsätzen in Europa und Asien profitieren.«



www.escha.net