Faulhaber verstärkt Präsenz in Malaysia

Der Roboter als Etikettenkleber POSITIONIEREN - Im malerischen Ort Grassau am Fuße der Alpen hat die Katek GmbH ein interessantes Einsatzgebiet für Kleinroboter-Systeme gefunden: In der Leiterplatten-Produktion plazieren Knickarm-Roboter von Mitsubishi Electric Barcode-Etiketten auf die Baugruppen. Dabei müssen pro Leiterplatte bis zu acht solcher Code-Träger exakt positioniert werden. Schon nach eineinhalb Jahren waren die Kosten für die Etikettieranlage amortisiert.