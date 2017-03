25 Jahre CAN in Automation (CiA)

Rund zwei Dutzend serielle Bussysteme kämpften damals um Marktanteile. Übrig geblieben sind nur wenige. Das in den 80er-Jahren für die fahrzeuginterne Vernetzung entwickelte CAN-Protokoll ist inzwischen eines der erfolgreichsten seriellen Bussysteme in der Industrieautomation und vielen anderen Industrien.



Neben der hohen Zuverlässigkeit und der Robustheit sowie den günstigen Kosten und der einfachen Handhabung hat auch der eingetragene Verein CAN in Automation (CiA) sein Scherflein dazu beigetragen, CAN in so vielen Anwendungsgebieten erfolgreich zu etablieren.



Im vergangenen Jahr wurden mehr als eine Milliarde CAN-Controller verkauft. Selbst wenn über 90 Prozent in Transportmitteln aller Art verbaut wurden, sind immer noch 100 Millionen in anderen Anwendungen installiert worden. »Damit ist CAN das erfolgreichste industrielle Bussystem«, erklärte Holger Zeltwanger, seit 25 Jahren geschäftsführendes CiA-Vorstandsmitglied. »Und mit der bereits international genormten Weiterentwicklung des CAN-FD-Protokolls wird die Lebenszeit noch einmal um mindestens eine oder zwei Dekaden verlängert.«



www.can-cia.org