Überzeugend in punkto Bildqualität und Dynamikumfang!

Zu den besten 3 MP CMOS-Bildsensoren auf dem Industriekameramarkt zählen aktuell die Global Shutter Sensoren IMX252 und IMX265 aus der Pregius Serie von Sony. IDS bietet dazu jetzt die passenden Full HD Kameras für Machine Vision Anwendungen an: Die Modelle UI-3070CP (IMX252) und UI-3270CP (IMX265) - beide mit einer Auflösung von 3,2 MP (2056 x 1542 px). Die Industriekamera UI-3070CP erreicht bei voller Auflösung bis zu 134 fps (Full HD mit bis zu 187 fps). Sie ermöglicht 16-fach Multi AOI und Langzeitbelichtungen bis 30 Sekunden – für Anwendungen in den Bereichen Machine Vision, Medizintechnik oder Mikroskopie. Die USB 3.0 Kamera UI-3270CP liefert bei voller Auflösung bis zu 57 fps (Full HD mit bis zu 80 fps). Sie eignet sich vor allem für Applikationen im Maschinenbau oder in der Messtechnik. Beide Kameramodelle werden in Kürze als Farb- oder Monochromversionen verfügbar sein. www.ids-imaging.de