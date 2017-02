Verstärkte Präsenz in Malaysia

Das neu gegründete Vertriebsunternehmen hat seinen Sitz in Penang. Davor wurde Faulhaber in Malaysia von Aims Motion Technology Sdn Bhd. vertreten. "Der malaysische Markt hat für Faulhaber immer mehr an Bedeutung gewonnen", erklärt Marcus Remmel, Faulhaber Vertriebsleiter und Geschäftsführer von Faulhaber Malaysia. "Auf der einen Seite stehen Unternehmensübertragungen nach Malaysia, auf der anderen Seite gibt es erhöhte Nachfrage nach Produkten von inländischen Unternehmen. Die neue eigene Niederlassung bringt uns unseren Kunden noch näher. Wir freuen uns darauf, mit ihnen Ideen auszutauschen und umfassende Gespräche über gemeinsame Entwicklungen kundenspezifischer Produkte zu führen. Unsere Präsenz vor Ort wird ein Meilenstein in der weiteren Entwicklung des malaysischen Markts sein." Faulhaber ist auf die Entwicklung, Produktion und den Einsatz von hochpräzisen Klein- und Kleinstantriebssystemen, Servokomponenten und Antriebselektronik von bis zu 200 Watt Abgabeleistung spezialisiert. Weltweit beschäftigt Faulhaber mehr als 1.700 Mitarbeiter. Die Adresse der neuen Faulhaber-Tochter: Faulhaber Malaysia Sdn Bhd 1A-2-01 & 02 | One Precinct | Lengkok Mayang Pasir Bayan Baru 11950 Penang Malaysia T +60 4 619 2570 F +60 4 619 2670. Email: info@faulhaber.my www.faulhaber.my