Robuste Alternative zu optischen Encodern

Posihall Sensoren messen Winkelpositionen über bis zu 255 Umdrehungen mithilfe eines magnetischen Messprinzips. Im Gegensatz zu herkömmlichen magnetischen Encoder-Technologien erfolgt die Positionsbestimmung „echt absolut“. Dies bedeutet, dass unabhängig von Störungen, z.B. nach einem Stromausfall, jederzeit sofort wieder ein korrektes Messergebnis geliefert wird. Die echt absolute Messung wird durch ein Getriebe-gekoppeltes Multihall Sensorsystem ermöglicht. Posihall Sensoren können direkt auf die Rotationsachse einer Maschine montiert werden. In der robusten, komplett vergossenen Version erreichen Posihall Sensoren eine Schutzart bis IP69. Durch die berührungslose, magnetische Multihall-Technologie können Messwerte selbst dann sicher erfasst werden, wenn das Maschinengehäuses z.B. aufgrund einer Leckage, mit Öl oder Wasser gefüllt ist. Das Sensorgehäuse verfügt über einen integrierten Schutz gegen magnetische Felder. Posihall Sensoren funktionieren in Umgebungen mit Feldstärken bis zu 0,5 T. Für Sicherheitsanwendungen sind Posihall Sensoren mit redundanter Elektronik verfügbar. Posihall Sensoren funktionieren auch bei hoher Vibrationsbelastung, starken Schocks und Temperaturen von -40°C bis +85°C. Posihall Sensoren eignen sich z.B. für den Einsatz in Verpackungsmaschinen, Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, in der robusten Edelstahlversion insbesondere auch für mobile Arbeitsmaschinen oder für Anwendungen im Offshore Bereich sowie für Solar- und Windkraftanlagen. Der Messbereich der Posihall Sensoren beträgt für PH36 bis zu 31x360°, für PH58 und PH68 bis zu 255x360°. Die Sensoren sind in den digitalen Ausgangsarten SSI, CANopen und CAN SAE J1939 sowie in analogen Ausgangsarten erhältlich. Die Singleturn-Linearität beträgt 0,3%. Posihall Sensoren erreichen über eine Umdrehung eine Auflösung von 14 Bit. www.asm-sensor.com