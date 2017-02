Automatisierungstechnik für effizientere Prozesse

Von der automatisierten Verstelleinheit bis hin zu Palettiersystemen für die Fertigung unter reinheitstechnischen Bedingungen präsentiert IEF-Werner auf der Intec 2017 (7. bis 10. März, Leipzig) Lösungen, die eine hochwertige und gleichzeitig effiziente Produktion ermöglichen. Denn die unterschiedlichen Applikations-Anforderungen der Kunden sieht IEF-Werner als Herausforderung, innovative Systeme umzusetzen. Gerade in der Mikrosystem- und Feinwerktechnik steht die Handhabung kleiner Bauteile im Fokus der Automatisierungstechnik. Mit ihrer kompakten und hochdynamischen Bauweise ist die miniSPIN-Baureihe speziell hierfür entwickelt. Zum Einsatz kommt sie bei Aufgaben, die typischerweise als Pick-&-Place bezeichnet werden. Dabei kann sie für Bauteile mit einem Gewicht von bis zu 20 Gramm eine Gesamtzykluszeit von unter 250 Millisekunden erreichen. Das Grundprinzip der Handhabungseinheit basiert auf der Rotation eines Hebelarms. Um den optimalen Einsatz der miniSPIN-Baureihe zu ermöglichen, stehen je nach Anwendungsfall unterschiedliche Hebellängen zur Verfügung. Die am Ende angebrachte Pinole kann dabei durch eine eigenständige Drehbewegung das zu greifende Bauteil beliebig orientieren oder vertikal halten. Möglich ist der Einsatz eines Saug- oder eines pneumatischen Parallelgreifers, da sowohl Vakuum als auch Druckluft endlosdrehend zur Verfügung steht. Aufgrund ihrer hohen Genauigkeit werden Direktantriebe nicht nur in der Handhabungs- und Montagetechnik, sondern auch für Mess- und Prüfaufgaben eingesetzt. Auf ihrem Messestand zeigt die IEF-Werner GmbH mit der euroLINE Baureihe Direktantriebe, die äußerst schnell und zugleich präzise arbeiten. Die Einheiten kombinieren einen Linearmotor sowie das Wegmesssystem platzsparend in einer schlanken und gleichzeitig steifen Führung. Damit erhält der Anwender ein einbaufertiges System, das nur wenig Aufwand bei Konstruktion und Montage erfordert. Es lassen sich mehrere unabhängige Schlitten auf einer Führung montieren. Damit können Systeme platzsparend konstruiert und aufgebaut werden. Auch hier lassen sich, mittels unterschiedlicher Schlittenvarianten und Hubgrößen, die applikationsspezifischen Bedürfnisse der Kunden effizient umsetzen. Auf der Intec präsentiert IEF-Werner zudem die manuelle Verstelleinheit domiLINE. Mit diesem Baukastensystem können unzählige Varianten an flexiblen Vorrichtungen erstellt werden. Gerade bei häufiger Justage und Feineinstellungen spielen die spindelgetriebenen Komponenten ihre Vorteile aus. Immer häufiger vorkommende Umrüst- und Rekonfigurationsarbeiten können dabei durch den Einsatz einer neuen Busschnittstelle unterstützt werden. Damit erhalten die Einheiten die Fähigkeit, sich ihre eigene Position zu merken. IEF-Werner vereinfacht so die Arbeiten bei häufig wechselnden Positionen – zum Beispiel beim Einstellen von Messkameras, Fokussieren von Brenndüsen oder Verfahren von Sensoren. Dies trägt sowohl zum Bedienkomfort als vor allem auch zur Erhöhung der Prozesssicherheit bei und bringt somit einen direkt messbaren Mehrwert. Steigende Anforderungen an Produkt und Funktionalität bedingen oftmals auch Anpassungen an die Fertigung und Montage. Neben den Bereichen der Elektronik und Mikrosystemtechnik sehen sich Kunden auch im klassischen Maschinenbau immer öfters mit den Anforderungen einer reinheitsgerechten Produktion konfrontiert. Die Produktion erfordert den Einsatz hochgenauer Prozesse auf größtenteils automatisierten Anlagen. IEF-Werner hat speziell für diese Fertigungsumgebungen, auf Basis des bewährten varioSTACK-Palettiersystem, mit dem varioSTACK CF „Clean Factory“ ein äußerst kompaktes Palettierer-Konzept entwickelt. Hiermit lässt sich auch das Handling der Trays entsprechend kontaminationsarm durchführen. IEF-Werner auf der Intec, Halle 2, Stand C55 www.ief-werner.de