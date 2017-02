Energiesparendes Antriebspaket

Dieses energiesparende Antriebspaket kann man bequem und einfach mit Steuerungen und Touch Panels von VIPA Controls kombinieren. Dadurch erhält der Anwender eine maßgeschneiderte Komplettlösung aus einer Hand und spart zusätzlich eine Menge Zeit, Geld und Nerven. Das Antriebspaket ist ab sofort erhältlich. Das neue SPRiPM Paket setzt sich aus einem hocheffizienten IE4+ Motor, einem A1000 oder V1000 Frequenzumrichter sowie einem EMC Filter zusammen. Der Frequenzumrichter ist bei der Lieferung bereits für den im Paket enthaltenen Motor vorkonfiguriert. Dieser Motor ist bis zu 40% kleiner und 50% leichter als die meisten Standardmotoren. Es wurde darauf geachtet, dass das komplette Paket in einer beachtlich kurzen Zeit einsatzbereit ist und somit die Inbetriebnahmekosten deutlich reduziert. Diese umweltfreundliche Lösung übertrifft die Effizienzanforderungen der höchsten Klasse IE4 gemäß IEC/TS 60034-31 (Super Premium Efficiency). Dadurch eröffnet das SPRiPM Paket neue Potenziale für Energieeinsparungen bei Pumpen, Lüftern und weiteren Drehmoment-Applikationen, die immer noch die üblichen IE1 und IE2 Motoren nutzen. Dabei stellt sich die Frage: Wieso sollte sich der Anwender mit einem IE3 Motor begnügen, wenn man ein Paket erwerben kann, das günstig, energiesparend und zukunftssicher zugleich ist? Für den Anwender zahlt sich außerdem die Investition in das SPRiPM Paket schnell aus. Oftmals bereits zwei Jahre nach Einbau des Antriebspakets erfolgt eine Amortisierung der Investition und die Effizienzanforderungen hat man dabei immer noch bei weitem erfüllt. Damit wird nicht nur die Umwelt, sondern auch der Geldbeutel geschont. Um das SPRiPM Paket zu ergänzen, bietet Vipa Controls die passenden Touch Panels und Steuerungen für eine Komplettlösung aus einer Hand an. Dabei stellen die Vipa SLIO CPUs oder die Vipa 300S+ CPUs die besten Kombinationsmöglichkeiten mit dem Antriebspaket dar. Darüber hinaus bietet Vipa dieses Paket inklusive Rundum-sorglos-Paket an. Das bedeutet, dass der Kunde bei der Inbetriebnahme unterstützt wird und Beispielprogramme für Modbus RTU, Profinet sowie Profibus zur einfachen Kopplung der Vipa-Steuerungen zur Verfügung gestellt bekommt. Der Anwender erhält dadurch eine maßgeschneiderte Komplettlösung aus einer Hand, spart Zeit sowie Kosten und trägt ganz nebenbei zur CO 2 -Emissionsreduktion bei. www.vipa.de