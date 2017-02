Keine falsche Bewegung

Einfache Parametrierbarkeit und flexible Programmiermöglichkeiten sind wichtige Merkmale der SICK-Encoder. Basierend auf optischen und magnetischen Technologien, eignen sie sich für den Einsatz in zahlreichen Branchen. Seit Jahrzehnten überzeugen Encoder von SICK in zahlreichen Anwendungsgebieten: Das Produktprogramm reicht von Motor-Feedback-Systemen für die Antriebstechnik bis hin zu Encodern für den Maschinenbau. AFS/AFM60 Inox Mit einer hohen Gesamtauflösung von 18 bit (AFS60 Inox) oder 30 bit (AFM60 Inox) und einer großen Auswahl an programmierbaren Parametern setzen der Absolut-Singleturn-Encoder AFS60 und der Absolut-Multiturn-Encoder AFM60 neue Bestmarken im Bereich Edelstahl-Encoder. Die hohe Auflösung, die hohe IP-Schutzart und das Edelstahlgehäuse ermöglichen den Einsatz in Anwendungen unter rauen Umgebungsbedingungen mit hohen Anforderungen an Widerstandsfähigkeit gegenüber aggressiven Medien wie Reinigungsmitteln oder Salz. Die Encoder sind mit der SSI-Schnittstelle ausgestattet; der AFM60 Inox ist auch mit den kombinierten Schnittstellen SSI + Inkremental und SSI + Sin/Cos erhältlich. Beide Encoder können über das PC-basierte Programmiergerät PGT-08-S oder das Handheld-Programmiergerät PGT-10-Pro programmiert werden. DFS60 Inox Der DFS60 Inox ist ein hochauflösender Inkremental-Encoder mit 60 mm Durchmesser im Edelstahldesign. Er bietet eine große Vielfalt an mechanischen und elektrischen Schnittstellen und ist auf Wunsch auch vom Kunden programmierbar. Der robuste mechanische Aufbau, der große Temperaturbereich sowie die Schutzart IP 67 machen den DFS60 Inox zum idealen Encoder für Anwendungen in rauen Umgebungsbedingungen. Einzigartig am Markt sind die vielfältigen Möglichkeiten zur Programmierung der elektrischen Paramenter, wie beispielsweise der Pegel des Ausgangssignals, die Anzahl der Impulse pro Umdrehung oder die Nullimpulsbreite. Beide Encoder sind besonders geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, bei Verpackungsmaschinen, in der Medizintechnik und in Outdoor-Applikationen in Hafen- oder Offshore-Anlagen. www.sick.com