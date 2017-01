pi4 gewinnt next47 Robotics Challenge bei Siemens

Die praxistaugliche Lösung pi4_place_THT ersetzt erfolgreich eine bislang nur manuell mögliche Bestückung von elektronischen THT (through-hole technology) Komponenten mittels automatisiertem Prozess. Pünktlich zum Jahresabschluss 2016 gab es für die pi4_robotics GmbH noch einen weiteren Preis für eine neue herausragende Robotik-Technologie: Bei der next47 Robotics Challenge zog pi4_robotics vorbei an Mitbewerbern aus den USA, China, Frankreich und Deutschland und erhielt den ersten Preis für den eigens für die Challenge weiterentwickelten pi4_place_THT. Nach nur wenigen Wochen Entwicklungszeit gelang es dem Unternehmen, eine gangbare Lösung in der Automatisierung zum Einsatz im Siemens-Werk in Erlangen zu präsentieren. „Wir verfügten bereits über die Technologien. Um die Aufgabe zu lösen, mussten wir sie anpassen und weiterentwickeln.“, erklärt Matthias Krinke, Roboterpionier und Geschäftsführer der pi4_robotics GmbH. next47 wurde 2016 von Siemens gegründet und beabsichtigt, in den kommenden fünf Jahren weltweit rund 1 Milliarde Euro in zukunftsweisende Technologien zu investieren. Für Start-Ups bietet sich hier die Möglichkeit, durch Entwicklung überzeugender Lösungen für Use Cases Siemens als Kunden zu gewinnen. Ziel ist es, eine Kernaufgabe in einem Siemens-Werk zu lösen. Im Rahmen der next47 Robotics Challenge war next47 unter anderem für das Siemens-Werk Erlangen auf der Suche nach einer praktikablen Lösung in der Fertigung. Dort werden neben anderen Modulen auch SINAMICS-Umrichter gebaut. Die hierfür notwendige Hauptplatine wird mit elektronischen Komponenten, wie Kondensatoren, bestückt. Auf Grund der unterschiedlichen Größe und Beschaffenheit der Bauteile war dies bislang nur von Hand möglich. Mit dem pi4_place_THT ist nun eine automatisierte Bearbeitung der Hauptplatine möglich. Die Maschine kann bedrahtete Bauteile vereinzeln, kontrollieren und exakt positioniert auf die Leiterplatten setzen. Eine höhere Qualität und verkürzte Taktzeiten sind die Folge. Von dem pi4_place_THT können auch weitere Unternehmen profitieren: „Die neue Technologie ist marktreif und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden. Der pi4_place_THT schafft optimale Produktionsbedingungen und kann so zur Sicherung europäischer Standorte beitragen, ist aber auch für den asiatischen Markt von Interesse.“, so Krinke, der aktuell mit Siemens im engeren Gespräch ist.