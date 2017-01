Globoid schwenkt zuverlässig

Pneumatische Schwenkeinheiten bilden immer noch den Standard in der Rohbau-fertigung, sind speziell in den werkerzugänglichen Anlagenbereichen jedoch ein Risiko, denn wegen der in den Zylinderkammern eingespannten Druckluft zeigen die Systeme ein kritisches N12 ot-Stopp Verhalten. Sehr viel einfacher können Schwenkaufgaben mit elektrischen Schwenkeinheiten gelöst werden. Der Maschinenbauspezialist Tünkers aus Ratingen hat hierzu einen Globoid-Schwenker entwickelt, der die Schwenkbewegung mittels Globoid-Getriebe umsetzt und mit seiner kompakten Bauform und den kompatiblen Hauptmaßen zur Tünkers Pneumatikserie passt. Das neue Antriebskonzept bietet neben Sicherheit und Servicefreundlichkeit Taktvorteile durch eine einstellbare Verfahrgeschwindigkeit, lässt sich mittels Absolutwertgeber am Motor positionieren und verfügt über eine Drehzahlrückführung mittels Multi-Turn-Absolutwertgeber. www.tuenkers.de