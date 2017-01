Handhabung umfassend präsentiert

Vom 14. bis 16. März präsentiert Schmalz in Halle 6 auf Stand 6C05 unter anderem eine Krananlage mit Kettenzug für Schwerlastplätze sowie einen leichtgängigen Säulenschwenkkran. Beide Kransysteme eignen sich besonders für den Einsatz in Logistikzentren. Ausserdem zeigt Schmalz in Stuttgart das Vakuum-Flächengreifsystem FXP. Es arbeitet flexibel und prozesssicher. Mit nur einem Greifer lassen sich Werkstücke unterschiedlicher Geometrien zuverlässig handhaben. Das Vakuum wird energieeffizient direkt im Greifer erzeugt. Der FXP ist leicht und eignet sich deswegen optimal für den Einsatz am Roboter. Für das schnelle Palettieren und Depalettieren ganzer Produktlagen empfiehlt sich das Lagengreifsystem SPZ-M mit mechanischer Greifunterstützung. Zum sicheren Greifen unterschiedlicher Werkstückkonturen bietet Schmalz einen speziellen Schaum als Saugfläche an oder Einzelsauggreifer, die sich optimal an die Oberfläche anpassen. Anwender erhöhen damit die Handhabungssicherheit und senken die Zykluszeit. J. Schmalz GmbH auf der LogiMAT: Halle 6, Stand C05 www.schmalz.com