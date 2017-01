„Greifer in Bewegung“

Das 331 Seiten starke, reich bebilderte Werk wendet sich an Produktionsfachleute ebenso wie an Geschäftsführer, Einkäufer sowie an Lehrende und Studierende. Es skizziert die Geschichte der Automatisierung der Handhabungstechnik, erläutert Grundbedingungen des Greifprozesses und zeigt anschauliche Beispiele, die es Konstrukteuren erleichtern, Produktionsanlagen zu planen und auszulegen. Darüber hinaus beschreibt das Buch richtungsweisende Fragestellungen der Greiftechnik und gibt einen Ausblick auf die Bedeutung der Greifsysteme in hochvernetzten Produktionsumgebungen der Industrie 4.0. Die Autoren sind ausgewiesene Experten der Produktionsautomatisierung: Dr.-Ing. Andreas Wolf ist Geschäftsführer der Robomotion GmbH. Henrik A. Schunk ist geschäftsführender Gesellschafter der Schunk GmbH & Co. KG Spann- und Greiftechnik, dem weltweiten Kompetenzführer für Greifsysteme und Spanntechnik. Das Buch ist im Carl Hanser Verlag, München, erschienen. ISBN (Buch): 978-3-446-44241-2, ISBN (E-Book): 978-3-446-43993-1. www.schunk.com