Eine Größe – viel Anwendungen

Ausgestattet mit einem Mehrfach-Inlet, dessen drei Inlets sich bei Bedarf per Schrauben-dreher einfach heraustrennen lassen, können in einer M25-Kabelverschraubung Kabel im Durchmesser von 6 mm bis 20 mm sicher geführt und mit der hohen Schutzart IP 68 (15 bar) abgedichtet werden. Durch diesen speziellen Dichteinsatz aus hochwertigem TPE erhöht sich der ohnehin schon große Dichtbereich der blueglobe um 55 %. Der benötigte Dichtbereich kann in Sekundenschnelle ohne Spezialwerkzeug hergestellt werden. Da auch die neue Variante eine sehr hohe Zugentlastung bis Klasse B nach EN 62444 erreicht, sind zusätzliche Sicherungsmaßnahmen gegen Herausziehen in den gängigen Einsatzfällen überflüssig. Die blueglobe überzeugt außerdem mit einer langlebigen Abdichtung durch den kugelförmigen Dichteinsatz, der sich großflächig an das Kabel anschmiegt und irreparable Einschnürungen verhindert. www.pflitsch.de