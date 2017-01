Viel Traglast im Reinraum

Aufgrund der geschlossenen Bauform wird die Schutzklasse IP67 schon bei dem Grundmodell des M-20iB/25 erreicht. Durch die Weiterentwicklung der mechanischen Einheit sowie zusätzliche konstruktive Maßnahmen wurde aus der Grundversion der Reinraumroboter M-20iB/25C mit der Schutzklasse ISO 5. Trotz hoher Schutzklasse ist der Roboter sehr schnell und sorgt in Anwendungen für hohe Durchsatzraten. Die Wiederholgenauigkeit liegt bei ± 0,023 Millimetern. Da bei diesem Robotermodell die Achsen 1 bis 6 auch mit Food-tauglichen Schmiermitteln ausgerüstet werden können, ist der Roboter in einer kompakten Zelle auch im 2nd Food oder pharmazeutischen Bereich zu applizieren. Die Programmierung unterscheidet sich nicht von anderen Fanuc Robotern. Optional lässt sich der Roboter auch in der Schutzart IP69K ausrüsten. www.fanuc.de