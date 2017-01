Dynamische Energiekette mit leisem Lauf

Wie auch bei der Vorgängerserie E6 sorgen anstatt einer Bolzen-/Bohrung-Verbindung elastische Polymerfederelemente in den Seitenelementen als Verbinder für einen gedämpften und sehr ruhigen Lauf der Kette. Die besonders kleine Teilung und Kontur der Kettenglieder sorgt dafür, dass der Polygoneffekt auf ein Minimum reduziert wird und die Kette sehr rund abrollt. Durch eine schmalere Bauform kann im Vergleich zur E6 dabei rund 30 Prozent bei gleichen Innenmaßen eingespart werden. „Weitere Vorteile dieses Konstruktionsprinzips sind mit lediglich 32 dB(A) ein sehr leiser und außerdem extrem vibrationsarmer Lauf“, erklärt Harald Nehring, Prokurist e-kettensysteme bei igus. „Dadurch eignen sich Energieketten der Serie E6.1 beispielsweise neben Anwendungen im Reinraum ebenfalls sehr gut für den Einsatz in der Bühnentechnik oder in Fernsehstudios.“ www.igus.de