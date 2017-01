Brücke zwischen Industrienetz und IT

Mit der Unterstützung der Publisher-Funktionalität des MQTT-Protokolls in der neuen Firmware-Version 1.30 seines dataFEED uaGate SI schließt Softing eine Lücke zwischen Automatisierung und IT. Das Gateway zur Anbindung von Siemens S7-Steuerungen eignet sich jetzt auch zur einfachen und sicheren Datenintegration in Cloud-basierte IoT- und Industrie 4.0-Anwendungen. Mit diesem Schritt greift Softing den aktuellen Trend auf, demnach sich Message Queue Telemetry Transport (MQTT ) immer mehr zu einem IoT-Standard entwickelt. Von zahlreichen namhaften Cloud-Anbietern, darunter Amazon Web Services, IBM Bluemix und Microsoft Azure, wird es bereits nativ unterstützt. Die neue Firmware-Version 1.30 ist ab sofort per Download über die Softing-Webseite verfügbar. Bestandskunden können kostenfrei auf die neue Version updaten. http://industrial.softing.com