Per Knopfdruck immer auf der Höhe

Wer auf der Suche ist nach einer ebenso anpassungsfähigen wie zukunftssicheren Transport- und Positionierlösung für den Einsatz in Produktion, Montage, Lager und Versand, sollte dieses multifunktionale Flurförderzeug in Augenschein nehmen. Gelegenheit dazu bietet Expresso auf der Logimat 2017 in Halle 6. Mit dem lift2move hat Expresso ein manuell geführtes und elektrisch verstellbares Vorschub-Handlingsystem für Lasten von bis zu 225 kg im Programm, mit dem sich die Effizienz vieler Prozesse in der Intralogistik spürbar steigern lässt. Es ist nach dem Baukasten-Prinzip konzipiert und besticht durch eine außergewöhnliche Flexibilität. Auf der nächsten Logimat (14.-16.3.2017) in Stuttgart präsentiert der Hersteller auf seinem Stand F60 in Halle 6 die weiterentwickelte Ausführung des mobilen Multitalents. Herausragende Neuerungen sind dabei ein konstruktiv überarbeitetes Sicherheitsfahrwerk, dessen modernes Design schnelles Umrüsten unterstützt, und ein innovativer Positioniercontroller zum automatischen Anfahren programmierter Hubhöhen. „Mit dieser per Fernsteuerung bedienbaren Advanced Lift Control (ALC) erhält der Anwender die komfortable Option, sechs verschiedene Positionen der Lastaufnahme des lift2move (Behälterrahmen, Greifer, Werkzeugwechslers u.a.) voreinzustellen und bedarfsorientiert abzurufen. So kann er per Knopfdruck seine hebe- und handhabungstechnischen Routinen wiederholgenau, schnell und sicher ausführen“, erklärt Expresso-Geschäftsführer Alexander Bünz. In der Praxis sieht das so aus: Den lift2move an das Regal oder an die Maschine stellen, per ALC die Zielposition automatisch anfahren, die Last (Lagerbox, Folienrolle, Fass etc.) aufnehmen, zum Empfängerort transportieren und dort per ALC wieder millimetergenau übergeben. Mit dem neuen Controller integriert Expresso im lift2move die Mobilitätsvorteile eines manuellen Flurförderzeugs mit der Präzision einer automatisierten Positioniereinheit. „Wandlungsfähiges Techniksystem“ Über die Neuerungen hinaus zeigt Expresso auf seinem Logimat-Messestand anhand verschiedener Exponate die hohe Anpassungsfähigkeit und Flexibilität seines innovativen Handlingsystems. Denn je nach Konfiguration verwandelt sich der lift2move vom reinen Transportsystem in eine Hebehilfe, ein Fördermittel, eine Wende- und Kippvorrichtung oder ein Positionier- und Bestückungssystem – um nur einige Beispiele zu nennen. Firmenchef Alexander Bünz betont. „Unser lift2move ist als wandlungsfähiges Techniksystem mit maximaler Kundenorientierung angelegt. Es kann sowohl mehrere Prozessschritte innerhalb einer Abteilung übernehmen oder aber als mobile Schnittstellen-Lösung eingesetzt werden, um damit verschiedene Funktionsbereiche – beispielsweise C-Teilelager und Montagelinie – materialflusstechnisch miteinander zu verbinden.“ Wie Expresso die Modularität und Kompatibilität seines lift2move technisch realisiert, zeigt sich an vielen Systemdetails. Das neue Stabilitätsfahrwerk etwa lässt sich mit verschiedenen Varianten und wenigen Handgriffen an höhere Nutzlasten, neue Einfahrbreiten oder auch andere Hallenböden anpassen. Konstruktiver Dreh- und Angelpunkt ist dabei ein neu designter, formschöner Verbinder aus Aluminiumguss. Er ermöglicht als Adapter den raschen Tausch verschiedener Fahrwerksmodule. Und wie schon bei früheren Ausführungen sind auch in der neuen Modellgeneration des lift2move die vorderen Achsausleger des Fahrwerks so tief gelegt, dass sich Euro-Paletten, Regale und Werkbänke problemlos unterfahren lassen. Zudem machen Leichtlaufrollen, eine dreistufige Feststellbremse und höhenverstellbare Bügelgriffe jeden lift2move zu einem wendigen und sicheren Arbeitsgerät. Auch beim Hubmast bietet Expresso mehrere Optionen. Abgesehen davon, dass im Inneren der Masten ein elektrisch angetriebener Präzisionsspindeltrieb und eine integrierte Motorbremse die genaue und sanfte Ausführung aller Hebe- und Senkbewegungen gewährleisten, kann der Anwender zwischen verschiedenen Masthöhen (bis 3.000 mm) und Hubwegen (bis 2.400 mm) wählen. Für besonders lange Hubwege gibt es auch einen Teleskopmast mit eigenem Antrieb. Damit lassen sich dann im Lager auch die oberen Regalebenen erreichen. Die Module Hubweg-Begrenzer für niedrige Tordurchfahrten und Hubweg-Adapter für höhenverstellbare Lastaufnahmen bieten weitere Anpassungsmöglichkeiten. Spiel ohne Grenzen Einen nahezu unbegrenzten Gestaltungsfreiraum für die kundengerechte Konfiguration des lift2move öffnet Expresso mit seiner großen Auswahl an Lastaufnahmen und Handlinggeräten. „Wir decken hier alle Betriebsbereiche, Prozesse und Aufgaben der Intralogistik ab, und sind auch jederzeit in der Lage maßgeschneiderte Kunden- oder Branchenlösungen zu realisieren“, sagt Firmenchef Alexander Bünz. Das bedeutet praktisch, dass sich jeder lift2move mit Plattformen, Abstapelhilfen, Wendern, Greifern, Fassgabeln, Auslegern, Montageebenen, Rollengabeln, Positionierhilfen, Coildornen und vielem anderen mehr in einen hocheffizienten und ergonomischen Akteur für die Produktions- und Lagerlogistik verwandeln lässt. Dabei sichert Expresso dem Kunden sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtskompatibilität zu. Alle derzeit lieferbaren Lastaufnahmen lassen sich also auch mit zukünftigen Ausführungen des lift2move verwenden. Mit seinem Systemprodukt lift2move, zum dem auch ein Energiemanagement mit stationärer Stromversorgung und Hochleistungsakkus sowie ein umfassender Ersatzteilservice gehören, setzt Expresso Maßstäbe im Bereich der handgeführten Flurförderzeuge. „Der Anwender erhält von uns eine nachhaltige und mitwachsende Systemlösung, die sich auf all seine Anforderungen abstimmen lässt. So kann er das Produktivitätspotenzial seiner innerbetrieblichen Materialfluss-Prozesse voll ausschöpfen“, betont Expresso-Geschäftsführer Alexander Bünz. In jüngster Zeit konnte sich der lift2move bereits vielfach als Alternative zu Gabelstaplern oder Handhubwagen durchsetzen.