Über 60% der Befragten haben auf die Frage: „Ist IIoT & Industrie 4.0 in Ihrem Unternehmen ein Thema?“ mit „Ja“ geantwortet. Dabei haben 31,3% schon Anwendungen umgesetzt, 29,4% beginnen zeitnah mit der Realisierung erster Projekte. Bei der Frage „Was benötigen Sie zu diesem Thema?“ stehen mit 54% die „Produkte“, also die Hardware, im Vordergrund. Allerdings benötigten 46% der Befragten auch „Beratung“ oder „Komplettlösungen“, womit auch die Softwareseite immer mehr in den Fokus rückt.

Die Neuorientierung hat begonnen und beinhaltet neben dem Aufbau von Know-how im Haus auch die Zusammenarbeit mit einem starken Softwarepartner. Spectra lebt IIoT und bietet vom „Sensor in die Cloud“ von der Beratung über die Produkte hin zu der Komplettlösung alles aus einer Hand. Große Chancen ergeben sich aus der Fusion von physischen und digitalen Prozessen in der Produktion, die zu Einsparungen führen und größere Flexibilität in den Abläufen ermöglichen.

www.spectra.de