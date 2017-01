Sofort einsetzbar

Die sofort einsetzbaren Plug&Play-Geräte sind werkseitig auf jeweils ein spezielles Aufgabenfeld optimiert. Anders als bei sonst üblichen ‘General Purpose Geräten‘ gestalten sich Inbetriebnahme und Parametrierung per Teach-in oder via Data-Matrix-Steuercodes überaus einfach und benötigen kein Fachpersonal. Mit Hilfe der leistungsfähigen LED-Beleuchtung sind die SmartRunner in der Lage, Bildaufnahmen zur Bilddokumentation von Fehlern, Prozesszuständen und Qualitätsmerkmalen zu erstellen. Der integrierte Data-Matrix-Decoder erlaubt den Anwendern das einfache Parametrieren des Sensors über Data-Matrix-Steuercodes ohne Verwendung eines PCs. Das Detektionsergebnis stellen die Lichtschnitt-Sensoren als Good- oder Bad-Signal an Schaltausgängen bereit, die von jeder Steuerung weiterverarbeitet werden können. Als erste Vertreter der Gerätefamilie sind der SmartRunner „Matcher“ sowie der SmartRunner „Detector“ verfügbar. www.pepperl-fuchs.de