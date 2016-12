Eine Verbindung mit Zukunft

Gemeinsame Werte wie Qualität und Innovation, kundennaher Vertrieb und Produktion, um Marktbedürfnisse bestmöglich zu erfüllen, verbinden. Sie sind gleichermaßen Triebfeder wie auch grundlegende Voraussetzung, um noch überzeugender international am Markt zu agieren. „Die Annahme der Marke Stäubli unterstreicht unsere Zugehörigkeit zur innovativen Firmengruppe. Wir sind überzeugt, durch diesen Schritt noch wirkungsvoller am Markt auftreten zu können. Gemeinsam können wir die Entwicklung spitzentechnologischer Produkte und kundenspezifischer Lösungen stärker voranbringen. Unter der Marke Stäubli bieten wir die gesamte Palette an Steckverbindungen für elektrische, flüssige und gasförmige Übertragung an, was so einzigartig ist im Weltmarkt“, so Franco Delvecchio, CEO Stäubli Electrical Connectors und Mitglied der Stäubli-Konzernleitung. www.multi-contact.com