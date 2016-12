Industrie Informatik auf Erfolgskurs

Neben dem langjährigen Standort in Riegel bei Freiburg wurde Mitte des Jahres auch ein Büro in Ratingen bei Düsseldorf eröffnet und das Vertriebs- und Consultingteam um mehr als 50% ausgebaut. Hinzu kommen der Hauptsitz im österreichischen Linz und ein weiteres Büro in Shanghai.

Besonders stolz ist man bei Industrie Informatik auf die hohe Usability des eigenen Produktes, der MES Software cronetwork. "Wir haben es uns zum Ziel gemacht, Klarheit in hoch komplexe Fertigungsaufgaben zu bringen und stellen mit cronetwork MES die Arbeitsumgebung der Zukunft bereit“, so Eckhard Winter, Geschäftsführer des Softwarehauses. „Neben dem Vertrieb und der Betreuung bestehender Kundeninstallationen investieren wir enorm viel Aufwand in die Weiterentwicklung unseres Produktes. Als Ergebnis steht ein jährliches Release mit vielen neuen Features, das wir allen Kunden mit Wartungsvertrag zur Verfügung stellen.“

www.industrieinformatik.com