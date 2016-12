Gemeinsame Lösung

Durch Kombination dieser beiden DCIM (Data Center Infrastructure Management) Produkte – ABB Decathlon for Data Centers und FNT Command – entsteht eine umfassende Lösung für das Management von Rechenzentren. Somit können Kunden Ressourcen und Assets schneller lokalisieren und für eine optimale Zusammenarbeit ihrer Mitarbeiter in den Bereichen IT- und Facility-Management sorgen. Die gemeinsame Datenbasis ermöglicht eine Optimierung der Kapazitätsplanung und eine bessere Flächenausnutzung. Unnötige Investitionen lassen sich dadurch vermeiden. Dank der Vorintegrierung ist die Kombi-Lösung mit wenig Aufwand einsatzbereit und die Produktivitätsvorteile stehen schneller zur Verfügung. Zudem wird ABBs sichere Echtzeit-Überwachung – inklusive Alarmierung – der Strom- und Umweltparameter durch die Workflow-Tools von FNT für die Unterstützung von MAC-Prozessen (Moves, Adds, Changes) ergänzt. So stehen den Verantwortlichen jederzeit sekundengenaue Daten zur Verfügung. www.abb.com