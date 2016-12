Viel Multitouch mit HMI-Link

Das Bedienpanel ist mit HMI-Link-Technologie ausgestattet und kann so bis zu 100 m vom Steuerungsrechner entfernt am Tragarm der Maschine oder Anlage platziert werden. Die Display-, Video-, Audio- und USB-Signale werden verlustfrei zwischen TAE 2343 und den Industrie-PCs der Serie 400 übertragen und zwar mit einem Standard Cat-5e- oder Cat-6-Kabel. Das 23,8“ TFT-Farbdisplay (1080 x 1920 Pixel, Full HD) mit LED-Hintergrundbeleuchtung ist in projiziert kapazitiver Touch-Technologie (PCT) ausgeführt.

Ein RFID-Leser, eine USB 2.0 Typ A Schnittstelle und eine VESA 75-Anschlussvorrichtung sind ebenfalls integriert. Die HMI-Link-Technologie basiert auf einer reinen Hardwarelösung und ist betriebs-system-unabhängig. Die HMI-Link-Panels wie das TAE 2343 verfügen über keinen eigenen Hauptprozessor und sind daher mechanisch robuster und ausserdem auch kostengünstiger.

