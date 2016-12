Umzug nach Karlsruhe

„Mit Stéphane Bussa haben wir einen sehr erfolgreichen Vertriebsexperten gefunden und wir freuen uns sehr, dass wir einen erfahrenen Mitarbeiter aus der PI Gruppe für diesen großen Schritt gewinnen konnten", erklärt Dr. Karl Spanner, Vorsitzender der Geschäftsführung bei PI. Stéphane Bussa stellt den Kunden und seine Bedürfnisse ins Zentrum des unter-nehmerischen Handelns: „Dank unseres breiten Spektrums an Technologien für die Präzisionspositionierung wie z. B. magnetische Direktantriebe, Piezomotoren, Antriebe mit Festkörpergelenken und Luftlager-basierte Lösungen, ist es wichtig, aufgeschlossen zu bleiben und den Kunden und sein Projekt in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit zu rücken. Denn die beste Technologie kann nur ausgewählt werden, wenn wir die Anwendung verstehen.“ Für die Übernahme der neuen Aufgabe wird Bussa gemeinsam mit seiner Familie nach Karlsruhe, an den Stammsitz des Unternehmens ziehen. www.physikinstrumente.de