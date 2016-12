10 Jahre Portugal

Die Aktivitäten von Rutronik in Portugal waren Teil der Strategie zur Inter-nationalisierung des Unternehmens. „1991 haben wir begonnen, uns als europäischen Distributor aufzustellen. Diese Expansion haben wir komplett aus eigener Kraft gestemmt und deshalb Schritt für Schritt vollzogen. Der Erfolg gibt uns recht: Rutronik ist heute ein global agierendes Unternehmen mit über 70 Niederlassungen in Europa, Asien und Amerika, und einer von ganz wenigen Distributoren dieser Größenordnung, der inhabergeführt und unabhängig agieren kann“, erklärt Thomas Rudel, CEO Rutronik. Das zehnjährige Jubiläum hat das Team von Rutronik Portugal kürzlich gemeinsam mit seinen Kunden auf einem Weingut in festlichem Rahmen gefeiert. www.rutronik.com