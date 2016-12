Starke Partnerschaft

Die verkettete Linie beinhaltet 45 Asys Maschinen und hat eine Gesamtlänge von 85 Metern. „Die größte Herausforderung bei der Umsetzung war der knappe Zeitrahmen. Da wir schon seit Jahren mit Diehl Hand in Hand zusammenarbeiten, konnten wir innerhalb kürzester Zeit eine komplexe und nahezu vollautomatisierte Fertigungslinie realisieren“, sagt Robert Stocker, Asys Vertrieb. Diehl Controls produziert auf über sieben High-Speed-Fertigungslinien im Sieben-Tage-Betrieb über zehn Millionen Elektronikbauteile im Jahr. Nach einer aufwendigen SMD- und THT-Bestückung durchläuft die Leiterplatte mehrere Prozesse und wird anschließend getrennt, in Gehäuse montiert und verpackt. Die gefertigten Leiterplatten werden in weiße Ware, wie Kühlschranke, Waschmaschinen oder Spülmaschinen eingebaut. Die hocheffizienten Linien werden online lückenlos überwacht. www.asys-group.com