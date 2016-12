Der kleinste Vision Sensor der Welt

Als kleinstes Gerät seiner Klasse mit den Abmessungen 24,4/44,5/44,5 mm verfügt der CS 50 über eine intuitiv handhabbare Bedien- und Tool-Software. Damit lassen sich Sensoreinstellungen sowie Teach-In-Verfahren einfach und ohne Bildverarbeitungs-experten vornehmen. Im CS 50 ist ein Webserver integriert, ohne zusätzliche Software lassen sich also laufende Vision-Jobs, Statistiken oder Reports über den Webbrowser des Bedienpanels bzw. über externe Rechner, Tablets oder das optional erhältliche HMI darstellen. Mit seiner hohen Prozessorleistung zählt der CS 50 zu den schnellsten seiner Art. Der CS 50 stellt seine Messwerte und -Ergebnisse als SPS-konforme Datenformate zur Verfügung, die auf Steuerungsebene sofort verarbeitet werden können. Mit einem Arbeitsspeicher von 1,4 GB hat der Vision Sensor ausreichend Kapazitäten für eine praktisch unbegrenzte Anzahl an Jobs an Bord. www.di-soric.com