Roboter-Challenge

Der Parcours, der von Schunk-Auszubildenden entwickelt und am Ende des dreitägigen Wettbewerbs zu absolvieren war, hatte es in sich: Von den Teams selbst konstruierte Roboter mussten autonom aus- und einparken, sich bis auf wenige Zentimeter an Hindernisse annähern, Teile greifen und schließlich einer Bodenmarkierung bis ins Ziel folgen. Unterstützt wurden die hochmotivierten Schülerteams der Jahrgangsstufe 10 des Hölderlin-Gymnasiums aus Lauffen von mehreren Auszubildenden des Familienunternehmens sowie von Stefan Mühleck und Martin Aichert, Ausbilder für Automatisierungstechnik und Mechatronik bei Schunk.

Angespornt von ihren Lehrern für Naturwissenschaften und Technik, Evelyn Sauer und Peter Spechtenhauser, stellten sich die zwölf Jungen und zwei Mädchen den Aufgaben, entwickelten und optimierten Ideen für die Konstruktion der Roboter und programmierten die einzelnen Abläufe.

www.schunk.com