Dynamischer Servomotor

Dabei bringt die neue Servomotorenreihe iBMD in Schutzart IP65 alle Eigenschaften eines hochdynamischen Servomotors wie auch die eines modernen Drive Controllers mit und ist bis zu 35 Prozent kleiner als herkömmliche Komplettantriebe. Der iBMD kann als Stand-Alone-Antrieb oder unter einer Steuerung eingesetzt werden. Motion Control-Funktionen wie Positionierung, Cam Profil, elektronisches Getriebe und interpolierender Modus sind genauso Bestandteile wie die offene Kommunikation über CANopen, EtherCAT (CoE) und Modbus RS232. Dazu kommen noch eine breite Palette von insgesamt 14 digitalen und analogen Ein- und Ausgängen. Die Sicherheitsfunktion „Safe Torque Off (STO)“ und SIL3 sind als Standard integriert. Integriert in einem Gehäuse sorgt er für deutliche Platzersparnis im Schaltschrank und Kostenersparnis bei der Verkabelung. Zudem kann der Antrieb auch mit den spielarmen Planetengetrieben von Bonfiglioli kombiniert werden. www.bonfiglioli.com