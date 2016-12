Walter Zulauf neuer Vorsitzender von EUnited Robotics

Walter Zulauf wird für die nächsten drei Jahre die Geschicke des Verbandes lenken und damit Henrik A. Schunk (Geschäftsführender Gesellschafter, Schunk GmbH & Co. KG) nachfolgen, der die Position die letzten sechs Jahre innehatte. Henrik Schunk wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und kann damit, wie gewünscht, weiterhin zur Entwicklung des Verbandes beitragen. Wilfried Eberhardt (CMO, Kuka AG) wurde für eine zweite Amtszeit als stellvertretender Vorsitzender bestätigt. Wilfried Eberhardt hat derzeit auch das Amt des Präsidenten des Dachverbandes EUnited aisbl inne. Während seiner Zeit als Vorsitzender trug Henrik Schunk maßgeblich dazu bei, das Profil von EUnited Robotics als europäischem Robotik-Industrieverband mit neuen Ziele und Aufgaben zu schärfen. Er etablierte den Verband als Sprachrohr der Industrie gegenüber der Europäischen Kommission und startete einen regelmäßigen Dialog. Unter seiner Leitung trafen sich im Jahr 2015 Experten und führende Vertreter der Branche zum ersten europäischen Robotik-Summit – eine Plattform, die den offenen Diskurs über die zukunftsweisenden Themen der Robotikindustrie in Europa initiierte und damit die Basis für zukünftige Veranstaltungen dieser Art bildet. Als neuer Vorsitzender von EUnited Robotics will Walter Zulauf weiter an den Zukunftsthemen der Branche arbeiten. Güdel ist eines der Gründungsmitglieder von EUnited Robotics aus dem Jahr 2004. Walter Zulauf ist seit 1990 bei Güdel tätig und arbeitete eng mit dem 2014 verstorbenen Firmeninhaber Rudolf Güdel zusammen, der die Aktivitäten von EUnited Robotics über mehrere Jahre aktiv mitgestaltete. “Ich bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen als neuer Vorsitzender von EUnited Robotics und freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit, um unsere Branche weiter voranzutreiben,” sagte Walter Zulauf nach seiner Wahl auf der Mitgliederversammlung am 8. Dezember 2016.