Mittelstand wird Vorreiter

Gemeinsam haben Mitarbeiter und Führungskräfte der Puls GmbH ihre neue, agile Arbeitsumgebung des Headquarters unter dem Motto – Look & Feel Konzept anhand eines „Gallischen Dorfes“ – gestaltet. Für das innovative Konzept wurden Puls und Evolution Design am 2. Dezember 2016 von der Jury des Quadriga HR Excellence Awards in der Kategorie „Arbeiten 4.0“ für KMUs als Sieger ausgezeichnet. Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten findet im Februar 2017 statt.