OTC Showroom in München eröffnet

Anlässlich der Eröffnung des neuen Ausstellungsstandortes in Süddeutschland wurde zum Tag der Eröffnung ein ausgewähltes Fachpublikum eingeladen: Kunden, Institutsvertreter, Redakteure der Fachpresse sowie Lieferanten für Robotik und Schweißtechnik zeigten sich nicht nur äußerst interessiert, sondern nutzten die Gelegenheit, sich mit den jüngsten technischen Entwicklungen des Hauses vertraut zu machen. Dabei standen am 15. November nicht nur innovative Schweißtechnologien im Vordergrund, sondern auch die hierzulande weniger bekannten Daihen Technologien anderer Geschäftsbereiche wie beispielsweise Transformatoren oder Elektrofahrzeuge. Für die Besucher war es eine willkommene Gelegenheit, mehr über die Hintergründe der Konzernausrichtung, Unternehmenshistorie sowie -philosophie zu erfahren. Künftig dient der Showroom in München sämtlichen OTC Europapartnern der angrenzenden Regionen wichtigen Präsentationszwecken. Gerade das Schwesterunternehmen Daihen Varstroj profitiert aufgrund der geografischen Nähe zu Slowenien von diesem neuen Standort. In Zukunft rechnet OTC am Münchener Präsentationssitz mit regem Kundenbesuch – sowohl von Interessenten der Schweißtechnik wie auch der Robotik. Die neue Adresse in München lautet: Walter-Gropius-Straße 21

80807 München