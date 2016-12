Aventics intensiviert Zusammenarbeit mit Landefeld

Über 20.000 Originalteile von Aventics hat Landefeld im Angebot. Als offizieller Vertriebspartner bietet der Großhändler nun neben Zylindern, Ventilen und anderen Standardkomponenten auch Sonderlösungen innerhalb kürzester Zeit an. Auch das jüngst eingeführte ES05, eine besonders wirtschaftliche und einfach zu handhabende Ventilserie, hat Landefeld auf Lager. Die Produkte werden von dem Lager in Kassel aus europaweit ausgeliefert. Die beiden Unternehmen erwarten von der Kooperation eine weitere Steigerung ihrer Umsätze. „Wir kooperieren mit starken Partnern, um noch erfolgreicher zu werden“, verrät Lars Landefeld, einer der beiden Geschäftsführer des Familienunternehmens. „Die Produkte von Aventics sind qualitativ hochwertig und die Lieferzeiten kurz.“ Schnelle Lieferungen seien auch das Alleinstellungsmerkmal seines Unternehmens. Das Großhandelsunternehmen verspricht, bei Bestellung bis 18.00 Uhr innerhalb von Deutschland noch am selben Tag auszuliefern. Trotz des Online-Handels setzt Landefeld auf Kundenberatung. „Aufgrund der langen Unternehmenshistorie überzeugt Aventics als Partner mit fundierter Pneumatikexpertise“, so Lars Landefeld weiter. Anlass für die engere Zusammenarbeit zwischen Aventics und Landefeld ist die Wachstumsstrategie des Pneumatikherstellers. „Wir möchten unser weltweites Vertriebsnetz weiter ausbauen“, erklärt Dr. Peter Saffe, der bei Aventics für den strategischen Vertrieb verantwortlich ist. „Deutschland ist für uns eines der wichtigsten Absatzgebiete. Mit Landefeld als offiziellem Vertriebspartner können wir den hiesigen Markt noch schneller und umfassender bedienen.“ Neben dem Vertrieb über Partner setzt Aventics beim Wachstum auf die Gründung eigener weltweiter Niederlassungen. Erst kürzlich gründeten die Pneumatikspezialisten eine neue Ländergesellschaft in Mexiko, um dort ihr Produkte direkt zu vertreiben. Daneben arbeitet Aventics aktuell auch an dem Ausbau seiner Online-Vertriebswege.