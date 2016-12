Zuverlässig kleben und abdichten

Für den automatisierten Kleb- und Dichtstoffauftrag bringt die SCA Schucker, Bretten, die neue Kompaktzelle Adhera auf den Markt. Das flexible, modulare Konzept erlaubt einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Produkten, vereinfacht die Optimierung von Produktionslinien und kann so zu einer deutlichen Qualitäts- und Produktivitätssteigerung beitragen. „Durch das Auftragen des Dichtmaterials mithilfe einer Roboterzelle lässt sich die Zuverlässigkeit von Abdichtungen deutlich erhöhen“, betont Cornelius Aichele, Produktmanager bei SCA. Die Zelle lässt sich einfach an verschiedene Bauteile, Klebstoffe oder Applikationsbedingungen anpassen. In der kleinsten der insgesamt drei Varianten können nun Bauteile von bis zu 800 mm x 600 mm x 200 mm appliziert werden. Trotzdem sind die Außenmaße der Zelle gleich geblieben. Prinzipiell sind die Zellen für den Stand-alone-Einsatz konzipiert, können aber auch in eine Fertigungslinie integriert werden. Grundsätzlich sind die Kompaktzellen für Ab-dichtungsaufgaben sowie für strukturelle Verklebungen mit Ein- und Zwei-Komponenten-Materialien konzipiert. www.sca-solutions.com