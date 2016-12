Maximale Flexibilität – minimale Rüstzeit

In der Handlingzelle be- und entlädt ein Roboter ein Bearbeitungszentrum, in dem die Innengewinde in Druckgussteile geformt werden. Je zwei Werkstücke werden dann passgenau vom Roboter auf einer Trägerpalette abgelegt und auf einem Umlaufband in die Montagezelle weiter transportiert.

Roboter 2 fixiert die auf der Palette abgelegten Teile. Dann führt er die Palette dem Helicoil-Einbauautomaten zu, wo die Helicoils über zwei NC-Montagespindeln automatisch aufgespindelt und anschließend in die Innengewinde eingedreht werden. Sind alle Helicoils gesetzt, positioniert der Roboter die Palette an einer weiteren Station, wo der für die Montage nötige Mitnehmerzapfen an den Gewindeeinsätzen gebrochen und abgesaugt wird. Abschließend wird die Palette wieder via Band in die Handlingzelle zurück gebracht, wo die Fertigteile vom ersten Roboter in Transportgestelle abgelegt werden.

www.indat.net