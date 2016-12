Workerbot4 für Innovationspreis nominiert

Beim diesjährigen Innovationspreis Berlin Brandenburg setzte sich die Technologie des workerbot4 gegen 120 Mitbewerber durch und wurde mit 10 weiteren Unternehmen für den hochkarätigen Preis in der Region nominiert. Vergeben wird der Preis seitens der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung Berlin und dem Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg. 'Yolandi.workerbot' heißt die menschenähnliche Roboterdame, die die vierte workerbot Generation repräsentiert und seit ihrer feierlichen Vorstellung beim Pop-up-Lab Berlin bundesweit für Furore sorgt. Zu sehen und zu hören wird Yolandi diese Woche bei der ARD und dem rbb sein. Hier zeigt sie dem breitem Publikum nicht nur, welche Möglichkeiten in ihr stecken, sondern sie wird auch als erster Roboter in der Geschichte als Co-Moderatorin auftreten. www.pi4.de