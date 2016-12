Das richtige Maß

Weiteres Messehighlight war die neu ins Programm aufgenommene faseroptische Messtechnik von Opsens. Zudem präsentierte Althen erstmals den neuen digitalen Drucksensor DPS 5000-CANopen von GE Sensing. Die Produktpalette der Laumas Wäge- und Dosierlösungen umfasst abgestimmte Systeme bestehend aus Wägezellen, Wägemodulen und elektronischen Wägetransmittern. Über die SPS-Schnittstellen der etablierten internationalen Steuerungshersteller ist der Einbau der TLB-Transmitter in nahezu jede Industrieanlage möglich. Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen stehen zudem ATEX-zertifizierte Transmitter zur Verfügung. Die Produkte eignen sich für die Messung von Zug- und Drucklast und sind beispielsweise in der Siloverwiegung, Wägeschienen oder industriellen Wägesystemen mit mehreren Stationen im Einsatz. Zudem präsentierte Althen faseroptische Messtechnik des kanadischen Herstellers Opsens. Die Lösungen basieren auf White Light Polarization Interferometry (WLPI) Technologie. Durch die Verwendung von breitbandigem weißen Licht und der Unabhängigkeit von der Intensität des Lichtsignals haben optische Verluste keinen Einfluss und machen das System praktisch wartungsfrei. Störgrößen wie Temperaturänderungen, Vibration, EMI oder auch die Bewegung der Faser haben keinen negativen Einfluss auf das Messsignal, was einen großen Vorteil gegenüber der Faser-Bragg-Technologie (FBG) darstellt. Zudem weisen die Sensoren eine hohe (Eigen-)Sicherheit auf und können verschiedene Größen wie Druck, Temperatur, Verschiebung sowie Dehnung und Weg sogar in explosionsgefährdeten Umgebungen erfassen. Ebenfalls neu sind die Produkte von GE Sensing. Althen zeigte auf der Messe den digitalen Drucksensor DPS 5000-CANopen. Der Sensor hat einen Messbereich von 70 mbar bis 100 bar. Das Gesamtfehlerband über den kompensierten Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C ist mit ± 0,1% spezifiziert. Mit seinem sehr weiten kompensierten Temperaturbereich empfiehlt sich der Drucksensor besonders für anspruchsvolle Aufgaben im Luftfahrtbereich sowie für den Fahrversuch für PKW und NFZ. Aufgrund des sehr niedrigen Gesamtfehlertoleranzbands in Verbindung mit dem weiten Temperaturbereich ist der Sensor zudem prädestiniert für den Einsatz bei Motoren- und Getriebeprüfständen. www.althen.de