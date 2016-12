Professionelle Standortvernetzung

Der MRD-405 ist für die kostengünstige Vernetzung für eine Vielzahl von Applikationen konzipiert, in denen Anlagenbereiche nur mühsam erreichbar oder schwer zugänglich sind. Mit seiner neuen industriellen Internet (IIoT)-Lösung spricht Westermo speziell Betreiber an, die Anlagen in entlegenen Gebieten wie Pumpstationen, Hochbehälter und Kläranlagen, aber auch Windenergieanlagen sowie Öl- und Gasfelder vernetzen und fernwarten müssen. Der Breitband-Router lässt sich zudem als Internet-Gateway einsetzen. Durch seine kompakte Bauweise und den Spannungsbereich von 10 bis 36 VDC ist der MRD-405 ideal für den Einsatz in industriellen Applikationen. Mittels des eingebauten Zwei-Port-Ethernet Switches (10 MBit/s oder 100 MBit/s) kann er einfach in Netzwerke integriert werden. In der Datenübertragung bietet er Uplink-Geschwindigkeiten bis zu 5 Mbit/s, im Downlink von maximal 10 Mbit/s. Selbst über HSUPA sind bis zu 5 Mbit/s, bei HSDPA 7 Mbit/s, erreichbar. Im Hutschienen-Gehäuse mit Schutzart IP40 befindet sich ein leicht zugänglicher SIM-Kartenslot, der mit allen Arten von SIM-Karten wie statische IP-SIM, M2M-SIM beziehungsweise im Handel erhältlichen SIM-Karten funktioniert. Um dem Anwender eine stabile Verbindung zu bieten, verfügen die MRD-Router über ein ausgeklügeltes „Connection Management“. Die Verbindung wird ununterbrochen überwacht, und ohne Eingriff des Anwenders werden viele Netzwerk-bedingte Probleme selbstständig gelöst. Für die nötige Cyber Security sorgt das intelligente Betriebssystem WeOS mit einer leistungsstarken „Stateful Packet Inspection“-Firewall sowie einem OpenVPN/SSL-VPN-Client. Ferner an Bord sind Funktionen wie statisches und dynamisches Routing, RIP, VRRP, NAT, IPsec-VPN und Port Forwarding. Die Konfiguration des Routers erfolgt über die Westermo-eigene Weboberfläche. Der Breitband-Router hält mechanischen Belastungen, elektromagnetischer Verträglichkeit, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Schmutz oder kontinuierlichen Vibrationen problemlos Stand. Selbst eine Umgebungstemperatur im laufenden Betreib von -40 bis +70°C stellt kein Problem dar. Obendrein besitzen der MRD-405 keine Öffnungen und beweglichen Teile, wie beispielsweise einen Lüfter. Diese Bauweise garantiert eine extrem hohe mittlere Betriebsdauer und gewährleistet zudem einen langfristigen und zuverlässigen Einsatz. Seine industrielle Ausführung und die Funktionsvielfalt heben die Stabilität und Ausfallsicherheit auf ein Maximum, wie man es bei industriellen Anwendungen erwartet. www.westermo.de