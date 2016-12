Innovationen 2016

Im Bereich Rundsteckverbinder ist binder einer der Marktführer und möchte diese Position weiter ausbauen. Mit insgesamt 17 Produktneuheiten aus den Bereichen „Miniatur“, „Power“, „RAL 9002“, „Automatisierungstechnik-Sensorik & Aktorik“, „Automatisierungstechnik Datenübertragung & Spannungsversorgung“, „Automatisierungstechnik – Magnetventilsteckverbinder“ und „LED-Leuchten“ wird das Produktportfolio 2016 innovativ ergänzt. Als Spezialist für die Produktion vielfältiger Industriesteckverbinder sowie Einbau- und Kabelsteckverbinder für die Automatisierungstechnik, liegen die Stärken in der individuellen Entwicklung, Konstruktion und automatisierten Fertigung von Steckverbindungen auf Kundenwunsch. Folgende Neuheiten gibt es 2016 im Bereich „Automatisierungstechnik Datenübertragung & Spannungsversorgung“: M12 X-kodierte Flanschdosen, Verbindungsleitung und Adapter, M12 X-Coded Female Panel Mount Connectors, Connecting Cable & Adapter, M12 S- und T-kodierte, umspritzte Kabelsteckverbinder, M12 S- and T-Coded Overmoulded M12 Power Cable Connectors, M12 S- & T-kodierte, Power-Flanschsteckverbinder mit Kunststoffgehäuse, M12 S- & T-Coded Power Panel Mount Connectors with Plastic Housing, M12 K- & L-kodierte, konfektionierbare Power-Kabelsteckverbinder und M12 K- and L-Coded Field Wire-Able Power Cable Connectors. Folgende Neuheit gibt es 2016 im Bereich „Magnetventilsteckverbinder“: Bauform A/B/C – Umspritzte Magnetventilsteckdosen und Size A/B/C – Overmoulded Solenoid Valve Connectors. www.binder-connector.de