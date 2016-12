Automatisierung 4.0

Highlight auf dem Messestand war ein kollaborierend arbeitendes Komplettsystem, bestehend aus einem Roboter und einer Handlingseinheit. Beide Module sind mit einem Baumüller-Komplettsystem ausgerüstet – von der Steuerungseinheit bis hin zum Antrieb. Baumüller zeigt so, wie Maschinenmodule optimal für die Anwendung automatisiert und problemlos zu kompletten Maschinen und Anlagen kombiniert oder in neue bzw. bestehende Systeme integriert werden können. Vorteil für den Maschinenbauer sind neben schneller Time-to-Market, die Realisierung von Hardware unabhängiger Steuerungssoftware. Dies ermöglicht dem Maschinenbauer eine freie Skalierung mit nur einem Ansprechpartner von der Antriebskomponente bis hin zur nutzerfreundlichen Visualisierung. Damit ist eine optimale Anpassung des Gesamtsystems an die Kundenanforderungen gesichert. Mit seinen Lösungen für Industrie 4.0 und einer enormen Vielfalt an Schnittstellen ermöglicht Baumüller eine flexible und einfache Vernetzung der automatisierten Maschinen und Maschinenmodule sowohl mit anderen Anlagenteilen als auch mit externen Systemen und Plattformen. Zur Maximierung der Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit bietet Baumüller für alle Arten von elektrischen Antriebssystemen die passende Fernwartungslösung. Durch Condition Monitoring und präventivem Maintainance mit externer Sensorik oder geräteintegrierten Lösungen können Servicefälle und Stillstandzeiten deutlich reduziert werden. Für diesen Bereich wird als Neuheit das Servicesystem BAUDIS IoT vorgestellt, welches die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen steigert und zusätzlich Optimierungspotentiale aufzeigt. Es bietet damit dem Maschinenbauer und dem Maschinenbetreiber rechenbare Mehrwerte durch Effizienzsteigerung. Neben Systemen und Industrie 4.0 standen auf dem Baumüller Stand außerdem Neu- und Weiterentwicklungen in den Bereichen der Hard- und Softwareprodukte im Fokus. Absolute Neuheit auf der SPS IPC Drives war die Servomotorenreihe DSH, die als Derivat der kompakten Servomotorenreihe DSC mit einem extrem geringen Rastmoment überzeugt. In Kombination mit der Baumüller Antriebselektronik eignet sich der DSH damit für Anwendungen, die sehr hohe Präzision und optimale Regelgüte erfordern. www.baumueller.de