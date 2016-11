Präzise Presskraft erzeugen

Basierend auf den bewährten Grundkomponenten wie Planetengewindespindel und direkt angetriebener Motor, gelang es den Ingenieuren trotz größer dimensionierter Bauteile, sehr kompakte sowie extrem schnelle elektromechanische Servoantriebe zu entwickeln. Diese zeichnen sich aus durch eine sehr hohe Leistungsdichte, die wie erwähnt größer dimensionierten Bauteile (für kürzere Abkühlzeiten und damit einhergehende Steigerung der Zyklen), die konsequente Auslegung auf Dauerbetrieb, und die integrierte hochpräzise Kraftmessung. Fünf Baugrößen decken ein breites Einsatz- und Anwendungsspektrum ab: Vom Typ EX-F 005 mit einer maximalen Kolbengeschwindigkeit von 800 mm/s und Nennkräften von 5 kN drückend bzw. 3 kN ziehend, bis zum Typ EX-F 100 mit einer maximalen Kolbengeschwindigkeit von 300 mm/s und Nennkräften von 100 kN drückend bzw. 30 kN ziehend. Allen Bau- und Leistungsgrößen gemein ist die Möglichkeit der kurzzeitigen Überlast im Bereich von 10% der Nennleistung sowie eine Positionier-/ Wiederholgenauigkeit im Bereich von +/- 0,01 mm! Des Weiteren sind die neuen ultraschnellen Presskraft-Antriebe Tox-ElectricDrive EX-F in den beiden Standard-Hublängen 150 mm und 300 mm lieferbar und auf Anfrage werden auch Sonderausführungen hergestellt. Eine Option ist Schutzart IP65 und ansonsten steht auch für die neuen Servoantriebe EX-F zahlreiches Zubehör, wie eine automatische Schmiereinrichtung, zur Verfügung. Die Antriebseinheiten werden inklusive Controller und Versorgungsleitungen als anschlussfertige Systeme ausgeliefert. Die Servoantriebe Tox-ElectricDrive EX-F eignen sich für alle Anwendungen in Produktion und Montage, in denen im Dauerbetrieb reproduzierbar präzise Presskräfte gefordert werden, also zum Beispiel beim Einpressen, Verpressen, Fügen/Clinchen, Verstemmen, und dergleichen mehr. www.tox-de.com