Mehr Leistung für Pumpen

Seine Drehrichtung ist reversibel. Zugleich wurde der Drehzahlbereich auf 1.000 bis 11.000 min-1 ausgedehnt und die Effizienz weiter verbessert. Sein Temperaturbereich ist ebenfalls wesentlich größer geworden und reicht von -25 °C bis 85 °C. Die neue Hochleistungslagerung ermöglicht eine verlängerte Laufleistung. Das bewährte Anschlusskonzept in der Baureihe 1525…BRC und 3153…BRC wurde mit 1935…BRC vereinheitlicht. Der 1935…BRC verfügt über einen integrierten Speed Controller und besitzt damit eine eigene elektronische Ansteuerung. Sie ermöglicht die Drehzahlregelung mittels PI-Regler mit externer Sollwertvorgabe. Mit seinen Abmessungen von 19 mm Durchmesser und 35 mm Länge ist der Motor für den Einbau bei sehr beengten Verhältnissen und dank robuster Ausführung auch für Anwendungen mit hoher Belastung geeignet. Eine integrierte Strombegrenzung schützt den Motor vor Überlastung, die Reglereinstellung lässt sich über den Programmieradapter parametrieren. Typische Einsatzgebiete für den 1935…BRC sind vor allem Anwendungen in Pumpen, zum Beispiel für Laborgeräte, Tintenstrahldrucker, Medizintechnik und Diagnostik, Brennstoffzellen oder in batteriebetriebenen Systeme. Außerdem kann er in der Robotik, Werkzeugtechnik, Industrieautomation sowie für Mess- und Prüftechnik verwendet werden. www.faulhaber.com