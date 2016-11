Großes Richtfest

Seit dem Spatenstich vor sieben Monaten hat sich auf der Baustelle der neuen, siebten Produktions- und Montagehalle bei Mayr Antriebstechnik in Mauerstetten viel getan. Der Rohbau ist mittlerweile abgeschlossen und die Stahlkonstruktion für das Sheddach fertiggestellt. Derzeit werden die Trapezbleche auf dem Hallendach verlegt. Das Dach des an die Halle angeschlossenen Bürobaus ist bereits abgedichtet. Grund genug zum Feiern. So fand in Anwesenheit zahlreicher Vertreter der am Bau beteiligten Firmen schließlich das Richtfest der neuen Halle 7 statt. Vom Dach des Bürobaus aus sprach Christoph Kalcher vom Bauunternehmen Dobler den traditionellen Richtspruch und das Segenswort zu den anwesenden Gästen. „Wir sind dankbar für den reibungsfreien Bauablauf“, ergänzte Architekt Thomas Traut aus Marktoberdorf. „So können wir planmäßig die Halle vor dem Winter noch schließen.“ Über die Wintermonate erfolgt dann der Innenausbau, sodass die neue Halle bis etwa Mitte 2017 bezugsfertig sein wird. Die neue, moderne Produktions- und Montagehalle, die im Norden des bestehenden Firmenkomplexes neben dem Sonnenhof entsteht, hat eine Länge von 105 m und eine Breite von 45 m. Sie besetzt damit eine Geschossfläche von insgesamt ca. 4.500 Quadratmeter. In der neuen Halle befinden sich künftig ein montagenahes Lager, die Montage und der Versand. Im Kopfbau sind ca. 600 Quadratmeter Bürofläche sowie die entsprechenden Besprechungs-, Pausen- und Technikräume vorgesehen. Mit der neuen Produktionshalle sowie mit dem derzeit parallel laufenden Bau des neuen Kommunikationszentrums auf dem Grundstück westlich des bestehenden Verwaltungsgebäudes an der Bahnhofsstraße investiert Mayr Antriebstechnik kräftig in den Standort Mauerstetten. „Wir stellen uns mit den Neubauten den ständig wachsenden Herausforderungen und rüsten uns für die Zukunft“, erklärt Mayr-Geschäftsführer Günther Klingler. „Als Markt- und Technologieführer hat Mayr Antriebstechnik eine Vorreiterrolle am Markt und dies soll auch künftig so bleiben.“ Seit der Gründung 1897 ist das Familienunternehmen fest in der Region verwurzelt. www.mayr.com