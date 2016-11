Performance und Produktivität

Die 3D-Kameras adressieren mit 2 und 12 Megapixel Auflösung, 2K bzw. 4K Zeilenlänge und Profilraten von mehr als 2,5 kHz bei 128 Zeilen präzise Lasertriangulationsapplikationen mit hoher Geschwindigkeit. Ein spezielles, auf Basis von VisualApplets entwickeltes Applet für Lasertriangulation ermöglicht es, den Schwerpunkt der Laserlinie subpixelgenau bereits in der Kamera zu lokalisieren und nur die Profildaten zu übertragen. Die anfallende Datenmenge wird so direkt in der Kamera reduziert – für einen kostengünstigen, flexiblen Systemaufbau mittels GigE Schnittstelle. Durch die hohe Auflösung und Profilrate wird eine präzise Erfassung der 3D-Informationen erreicht, um kleinste Abweichungen zuverlässig bei hoher Prozessgeschwindigkeit zu erkennen. Mit der Zusammenfassung mehrerer Profile kann eine robuste Übertragung selbst bei höchster Geschwindigkeit sichergestellt sowie eine erhebliche Reduktion der CPU-Last erreicht werden. Dank vorinstalliertem 3D-Applet sind Lasertriangulationsapplikationen sofort und ohne zusätzliche Eigenentwicklung umsetzbar. Die einfache Anpassung an spezielle Applikationsanforderungen steht dem Anwender trotz dessen jederzeit offen. Eine schnelle Integration der 3D-Kameras wird mittels Third Party Software wie HALCON ermöglicht. Die Kalibrierung des Systemaufbaus kann mittels 3D-Prüfkörper einfach umgesetzt werden. Die Serienproduktion der neuen Modelle startet in Q1/2017. www.baumer.com/VisualApplets-Cameras