Prozessleitsystem in der Cloud

Aprol kann auf virtuellen Computern aller gängigen Cloud-Anbieter installiert werden. Die Daten werden von einer lokalen Aprol-Installation vorverarbeitet und komprimiert, sodass nur aussagekräftige Daten an die Cloud-Datenbank versendet werden. Mit diesem Ansatz, der an das Konzept des Fog- oder Edge-Computings angelehnt ist, werden die Kosten für den Datenverkehr niedrig gehalten. Aprol unterstützt die Protokolle MQTT, AMQP und OPC UA. Die Zahl der lokalen Aprol-Installationen, die Daten an ein zentrales Cloud-APROL senden, ist nicht beschränkt. Die Auswertungen der Business-Intelligence-Lösungen lokaler und cloudbasierter Aprol-Installationen werden über eine REST-Schnittstelle abgerufen. Die Systemarchitektur mit lokalen Aprol-Installationen und einer Installation in der Cloud verhindert ungewollte Zugriffe aus dem Internet und garantiert maximale Sicherheit für die Anlage. Zugleich stehen alle Auswertungs-, Reporting- und Business-Intelligence-Funktionen von Aprol auch in der Cloud zur Verfügung. Durch die zentrale Datenhaltung können alle Informationen weltweit dezentral abgerufen werden. Wahlweise können die Inhalte der Datenbank auch von Big-Data-Analysetools der Cloud-Anbieter ausgewertet werden. Die Aprol-Mechanismen für paralleles und Concurrent Engineering stehen auch bei einer Aprol-Installation in der Cloud zur Verfügung. Somit lassen sich große Projekte mit Entwicklerteams auf der ganzen Welt effizient engineeren. www.br-automation.com