Neuer VDMA-Präsident

Welcker ist geschäftsführender Gesellschafter des Kölner Werkzeugmaschinenherstellers Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG. Er löst turnusgemäß Dr. Reinhold Festge (Haver & Boecker OHG) ab, der 2013 zum Präsidenten gewählt wurde. Zugleich stimmte die Mitgliedsversammlung dafür, die Amtsperiode des VDMA-Präsidenten von bisher drei auf nunmehr vier Jahre zu verlängern. Carl Martin Welcker wurde am 5. August 1960 in Köln geboren. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach Abschluss einer Maschinenschlosserlehre studierte er Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Berlin. Es folgten berufliche Stationen im Maschinenbau in Deutschland und den USA. 1993 übernahm Welcker das Familienunternehmen in vierter Generation. Die Schütte-Gruppe erwirtschaftet mit weltweit rund 650 Beschäftigten einen Umsatz von rund 110 Millionen Euro. Alfred H. Schütte stellt Mehrspindel-Drehautomaten sowie Schleifmaschinen her, mit denen eine große Palette von Produkten – von der Zündkerze bis zum Kniegelenk – in höchster Qualität gefertigt werden können. Das Unternehmen wurde 1880 ursprünglich als Handelshaus in Köln gegründet und nahm die eigene Produktion von Maschinen nach 1910 auf. Welcker ist Mitglied im Engeren Vorstand und im Hauptvorstand des VDMA. Ende 2010 wurde er zum Vize-Präsidenten des Verbands gewählt und übernahm zudem in der Funktion des Schatzmeisters Verantwortung für die Finanzen des VDMA. Von 2004 bis 2010 war er Vorstandsvorsitzender des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW). Der Münchener Familienunternehmer Karl Haeusgen wurde von der Mitgliederversammlung abermals in das Amt des VDMA-Vizepräsidenten gewählt, das er seit Ende 2013 bekleidet. Haeusgen ist Hauptaktionär und Sprecher des Vorstands der HAWE Hydraulik SE, München, einem führenden Hersteller von Hydrauliklösungen. Die HAWE-Gruppe erwirtschaftete mit knapp 2200 Mitarbeitern im Jahr 2015 einen Umsatz von 305 Millionen Euro. Der 50 Jahre alte Betriebswirt und dreifache Vater leitet das Unternehmen in dritter Generation. Von 2008 bis 2014 war Haeusgen Vorstandsvorsitzender des VDMA Bayern. Ebenfalls zum Vize-Präsident gewählt wurde Nobert Basler, der Co-Gründer und heutige Aufsichtsratsvorsitzende der Basler AG, Ahrensburg. Der Maschinenbauingenieur wurde 1963 in Berlin geboren und startete während seines Studiums 1988 die Basler und Berendsen GmbH, aus der die heutige, börsennotierte Basler AG wurde. Das Unternehmen stellt hochwertige digitale Industriekameras her und erwirtschaftete mit rund 500 Mitarbeitern 2015 einen Umsatz von gut 85 Millionen Euro. Basler ist Vorstandsmitglied des VDMA Nord und engagiert sich im VDMA-Ausschuss Forschung und Innovation. www.vdma.de