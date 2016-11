Standortsicherung

Ein neues Bürogebäude mit 2.800 m² Bruttogeschossfläche, plus 3.000 m² mehr Nutzfläche in drei bestehenden Produktionshallen, plus Anbau eines 3-geschossigen Sozialbereichs, plus weitreichende Umbauten, Optimierungs-Maßnahmen sowie eine neue Kantine mit Küchenbereich am bestehenden Büro- und Verwaltungsgebäude – das ambitionierte 12 Mio. Investitionsprogramm verändert das Gesicht des mittlerweile über 1.100 Beschäftigte zählenden Familienunternehmens Tox Pressotechnik GmbH & Co. KG. Gegründet im Jahr 1978 vom Geschäftsführenden Gesellschafter Eugen Rapp, macht die seit 1990 im Gewerbegebiet Stadtesch angesiedelte Firma über all die Jahre durch ein permanentes und vor allem organisches Wachstum an Personal und Betriebsflächen von sich reden. Eng damit verbunden ist der stetige Ausbau des Stammhauses in Weingarten. Zumal Eugen Rapp und seine Mitarbeiter schon früh die Chancen der Internationalisierung des Geschäfts erkannten und der Kundschaft konsequent in die weite Welt der globalisierten Fertigung folgten. Das Gros der Belegschaft ist mit 440 Mitarbeitern in der Riedstraße angesiedelt, und von dort aus werden auch die weiteren großen Produktionsstandorte in China (400 Mitarbeiter), Indien (80 Mitarbeiter), USA (65 Mitarbeiter) und Brasilien (70 Mitarbeiter) sowie die insgesamt 18 weltweit verteilten Produktions-, Vertriebs- und Servicestützpunkte gesteuert. Die für einen typischen Mittelständler sehr große Investition in Produktions- sowie Büroflächen und in Sozialräume ist vor allem auch als Vertrauensvorschuss der heutigen Geschäftsführenden Gesellschafter Eugen Rapp, Dipl.-Betriebswirtin (DH) Susanne Eberhardt und Dipl.-Ing. (DH) Stefanie Reich in die Leistungs- und Zukunfts-Fähigkeit des Technologie-Unternehmens zu verstehen. Zusammen mit den Geschäftsführern des Stammhauses Weingarten Dr.-Ing. Wolfgang Pfeiffer, Dr.-Ing. Hinrich Dohrmann und Dipl.-Kfm. Martin Knörle blickt man somit optimistisch in die Zukunft. Mit dem Bezug der neuen Räumlichkeiten endet eine vergleichsweise kurze Projektphase von 18 Monaten, beginnend zum Jahresende 2014 mit Erschließungs- und Infrastrukturarbeiten auf dem damals neu erworbenen Gelände mit rund 15.000 m². Die zusätzlichen Büro- und Produktionsräume erlauben nun, neben einer Verbesserung der internen Logistik- und Produktionsabläufe, den Ausbau der Konstruktions-, Produktions- und Montage-/Endmontage-Kapazitäten sowie die deutliche Erweiterung der Sozialräume und die Stärkung der Serviceabteilung. Zudem lassen sich die interdisziplinär arbeitenden Fachabteilungen jetzt auch organisatorisch zusammenfassen, und schließlich erhält das Tox-Technikum mehr Raum für die unerlässlichen Versuche, Praxistests und Kundenabnahmen. Am Freitag, 16.09. wurden die neuen Räumlichkeiten mit einem Festakt offiziell in Betrieb genommen. Im Rahmen eines am 17.09. stattfindenden Mitarbeiterfestes hatten die Angehörigen der Mitarbeiter die Möglichkeit, die neuen Räume und die Arbeitsplätze zu besichtigen. www.tox-de.com