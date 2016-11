3D-gedruckt

Möglich machen das 3D-gedruckte Schlitten und Traversen. Dadurch lassen sich schmiermittel- und wartungsfreie Lineartische günstig und besonders schnell nach Kundenwunsch realisieren. Schmier- und wartungsfreie Linearachsen von igus sind bereits heute schon Kernbestandteile vieler bewegter Anwendungen, im Automobil ebenso wie in der Verpackungsmaschine. Darunter auch die flach aufgebaute drylin SLT-Reihe, die über einen Antrieb mit kugelgelagerten, seitlich angeordneten Spindeln mit Trapez- oder Steilgewinde verfügt und sich dabei sowohl für den motorischen als auch manuellen Betrieb eignet. Der Lineartisch drylin SLTI3 ergänzt jetzt diese Baureihe durch ein besonders flexibles System. Dazu wurde die Anzahl an Bauteilen deutlich reduziert, sodass sich der Lineartisch in Sekunden montieren lässt. Kundenindividuelle Hublängen sind dabei ebenso möglich wie – je nach Wunsch – der Einsatz von Trapez- oder Steilgewinden. Ganz neue Freiheiten in der Konstruktion verspricht der erste komplette Linearschlitten aus dem 3D-Drucker sowie die gedruckten Traversen, die per Lasersinterverfahren gefertigt werden. Der 3D-Druck eignet sich ideal dazu, individuelle Wünsche bis ins kleinste Detail zu verwirklichen. Der Kunde erhält nicht nur in kürzester Zeit seinen persönlichen Lineartisch, sondern kann auch die eigenen Vorstellungen genau umsetzen, bei Profilen, Hublängen oder Befestigungsoptionen. Beim Lineartisch drylin SLTI3 kommt der Werkstoff iglidur I3 zum Einsatz, das SLS-Material von igus für das selektive Lasersintern, mit dem selbst komplexe Formen präzise herstellbar sind. Das Verfahren garantiert zudem Komponenten von hoher Festigkeit, an denen keine Stützstrukturen mit anschließenden Nacharbeiten mehr nötig sind. Umfangreiche Tests im 2.750 Quadratmeter großen igus Testlabor mit Gegenlaufpartnern aus unterschiedlichen Materialien haben gezeigt, dass iglidur I3 im Vergleich zu herkömmlichen SLS-Materialien mindestens dreimal abriebfester ist, und zwar sowohl in der Schwenk- und Rotations- wie auch in der linearen Bewegung. Der igus 3D-Druckservice ermöglicht somit eine effiziente Produktion von Einzelstücken oder Kleinserien. www.igus.de