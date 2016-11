Die Plug-In Electronic GmbH übernimmt das komplette Produktportfolio von Advantech mit in ihr Sortiment auf. Als ersten Step, so Christian Neumeyr, Geschäftsführer, von Plug-In Electronic GmbH konnten wir schon den Bereich der PC-gestützten Messtechnik mit USB, PCI, und PCIe Modulen sowie der ADAM Serie erfolgreich integrieren. Als weiteres wichtiges Produkt-Thema werden die Komplett-Systeme im PC-Bereich, wie Wallmount, Rack etc. aufgenommen. Mit den Industriesystemen von Advantech bietet die Plug-In Electronic GmbH weitere Möglichkeiten für den individuellen Systembau an. Die Kunden können die Rechner kundenspezifisch nach ihren Bedürfnissen auswählen. Getreu dem Motto, Standard, Modified und Customized kann so je nach Projekt die passende und kosteneffizienteste Lösung mit den entsprechenden Zertifizierungen angeboten werden. Durch die Distributionspartnerschaft mit Plug-In Electronic GmbH ist Advantech verstärkt in der Lage, den Kunden in Europa einen noch verbesserten Service und Support zu bieten. Für Advantech war es vor allem auch wichtig, dass sie mit Plug-In Electronic GmbH einen erfahrenen Distributions-Partner an ihrer Seite haben, der in der Lage ist, die hohe Beratungsqualität und Zuverlässigkeit bei Projektanfragen zu steuern und zu gewährleisten. Plug-In Electronic GmbH wir auf der Electronica erstmals einen Querschnitt aus dem Advantech Portfolio präsentieren. www.plug-in.de